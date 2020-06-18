AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:43 ص
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا وصلوا إلى منفذ السلوم البري منذ قليل.

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن "مصر لا تترك أبناءها على الإطلاق، وكل التحية والاحترام للرئيس السيسي".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي يدافع عن كل مواطن داخل وخارج الجمهورية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: ملف سد إثيوبيا قضية 100 مليون مصري

نحدد توقيت ومكان الرد.. أحمد موسى: مصر لن تترك حق المصريين في ليبيا.. فيديو

أحمد موسى: المصريون المحتجزون في ليبيا بخير.. فيديو

تسلم إيديك يا ريس .. أحمد موسى: مصر لا تترك أبناءها في أي مكان.. فيديو

أحمد موسى: إحنا عندنا رجالة لا تنام الليل للدفاع عن حقوق المصريين

بعد قليل.. وصول المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: عقد اجتماع يومي مع محافظي الـ 8 محافظات الأكثر إصابة بكورونا

محافظ الإسكندرية يكشف سبب عدم تحريره محاضر للمخالفين على الشاطئ

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

لقطات مخيفة.. سيدة تتفاجأ بـ شبح قطتها المتوفاة منذ عام

أخبار الفن.. سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي.. حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالساندوتش.. شاحنة ضخمة تسحق 5 سيارات في ثوان ..فيديو

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق