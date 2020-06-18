أحمد موسى: وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا وصلوا إلى منفذ السلوم البري منذ قليل.





وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "حمد الله على السلامة يا ولاد مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن "مصر لا تترك أبناءها على الإطلاق، وكل التحية والاحترام للرئيس السيسي".





وأكد الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي يدافع عن كل مواطن داخل وخارج الجمهورية".



