العشري: لا نية لرحيل محمود وادي وكريم العراقي عن المصري البورسعيدي.. فيديو

وأكد طارق العشري ، انه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادي منذ صدور قرار عودة النشاط .

وتابع:" الراحة السلبية التي حصلت عليها كافة الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة من قبل".