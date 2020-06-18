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رياضة

العشري: لا نية لرحيل محمود وادي وكريم العراقي عن المصري البورسعيدي.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:25 ص
طارق العشري
طارق العشري
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حسام الحارتي
أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أنه لا يوجد نية للاستغناء عن أى لاعب خلال الفترة المقبلة .

ونفي طارق العشري خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، رحيل الفلسطينى محمود وادى و كريم العراقى الى القطبين الاهلى و الزمالك بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأوضح أنه وافق على إنضمام عبد الظاهر السقا لمنصب مدير الكرة بالفريق المصري البورسعيدي نظرا لإمكانيته الفنية 

وأكد طارق العشري ، انه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادي منذ صدور قرار عودة النشاط .

وتابع:"  الراحة السلبية التي حصلت عليها كافة الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة من قبل".

 

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