العشري: لا نية لرحيل محمود وادي وكريم العراقي عن المصري البورسعيدي.. فيديو

أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أنه لا يوجد نية للاستغناء عن أى لاعب خلال الفترة المقبلة .
وأكد طارق العشري ، انه تم إتخاذ
كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادي منذ صدور قرار عودة النشاط .
ونفي طارق العشري خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، رحيل الفلسطينى محمود وادى و كريم العراقى الى القطبين الاهلى و الزمالك بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأوضح أنه وافق على إنضمام عبد الظاهر السقا لمنصب مدير الكرة بالفريق المصري البورسعيدي نظرا لإمكانيته الفنية
وأكد طارق العشري ، انه تم إتخاذ
كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادي منذ صدور قرار عودة النشاط .
وتابع:" الراحة السلبية التي حصلت عليها كافة الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا غير مسبوقة من قبل".