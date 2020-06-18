كورونا يضرب أمريكا اللاتينية.. بيرو تتجاوز كل بؤر الوباء الأولى بالعالم

وفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية، فقد تغيرت دول التفشي الوبائي الكارثي في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي بووهان الصينية، وحتى الآن، لتتقدم اليوم دولة بيرو، في أمريكا اللاتينية، دول أوروبا.









تجاوزت بيرو الصين وإيطاليا وإيران التي كانت دول التفشي في القارتين الآسيوية والأوروبية في أوائل التفشي الوبائي خلال مارس الماضي، واليوم تتجاوز بيرو بمصابيها، مصابي هذه الدول.





وقالت حكومة بيرو إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتجاوز الـ 240 ألف شخص، ما يعتبر أكثر مما تم تسجيله في إيطاليا، وأكثر مما تسجيله في إيران التي لم تتجاوز المائتي ألف إصابة بعد، أو الصين التي لم تتجاوز الـ90 ألف أيضًا.









وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في بيرو أكثر من 7 آلاف شخص، بينما سجلت السلطات 3752 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.









ورغم تراجع المعدلات اليومية للإصابات في بيرو بالمقارنة مع أواخر شهر مايو، حين كانت بيرو تسجل يوميًا نحو 8 آلاف إصابة، إلا أن الوضع لا يزال معقدًا.









وتأتي بيرو مباشرة بعد البرازيل، كأكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، وهي الحصيلة السابعة عالميا.