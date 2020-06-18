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أخبار العالم

صحيفة تكشف تفاصيل التفاوض حول القواعد العسكرية التركية في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة "أكشام" التركية عن إجراء مفاوضات بين حكومة الوفاق الليبية، والسلطات التركية، من أجل إقامة أنقرة لقاعدتين عسكريتين في الأراضي الليبية. 

ووفقا للصحيفة التركية فإن حكومة أردوغان تجري مفاوضات مع الوفاق من أجل إقامة قاعدة عسكرية في الوطية، وأخرى بحرية في مصراتة، وهو ما يزيد من حدة توتر الأوضاع في البلاد. 

وأكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن الوضع في ليبيا خطير ومقلق، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الحقوقية. 

كما حث الحلف على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقا لمبادرة الأمم المتحدة. 

وأشار الناتو إلى أن توسيع روسيا لنشاطها في شرق المتوسط وليبيا يدعو إلى القلق، مؤكدا أن الحلف يراقب الوضع باستمرار. 
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