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أخبار البلد

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:13 م
العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر
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محمد إبراهيم
قال العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري، إن هناك بعض التيارات والآراء، سواء كانت في داخل مصر أو في الخارج، تحاول أن تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكلة سد النهضة، موضحا أن مشكلة السد تفاقمت في حكم الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، خاصة "الاجتماع الشهير" الذي كان على الهواء الخاص بكيفية تعامل مصر مع ملف سد النهضة.


وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك سيطرة إسرائيلية كبيرة من عن طريق "الموساد الإٍسرائيلي" في منطقة وسط أفريقيا ودول حوض النيل منذ عقود، وكان النشاط الكبير لهم آخر 10 سنوات، مستغلين الوضع السياسي الذي مرت به مصر في ذلك الوقت، موضحا أن إسرائيل استغلت "الفراغ" الذي كان في أفريقيا، طيلة السنوات الماضية، وقامت بثبيت أقدامها في القارة.


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وكشف العقيد حاتم صابر، أن إثيوبيا لديها قناعة 100% أن سد النهضة، يوجد بها خلل إنشائي كبير، وأن التصعيد الإثيوبي الأخير ضد مصر، هو من أجل توريط القاهرة في "عمل عسكري" لتغطية خلل إنشاء السد، منوهًا إلى أن دول العالم "ذات التأثير" تعمل وفق مصالحها، وأن التصريحات التي تطلقاها الدول ذات التأثير بخصوص ملف سد النهضة، هي  تصريحات سياسية بحتة.


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وعن ذهاب مصر لمجلس الأمن، بخصوص ملف سد الهضة، قال "صابر" إن ذلك يأتي من أجل "إثبات موقف"، وفي حالة استمرار تعنت إثيوبيا في تشغيل سد النهضة والبدء بالملء الأول للسد، وتأثر مصر بذلك، فإن القاهرة لديها من القدرة الكافية لحماية أمنها القومي وأمنها المائي والحفاظ على حقوق شعبها في الحياة وحق الأجيال القادمة من المياه.
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