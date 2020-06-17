الفقي: مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة.. فيديو

السودان يعلم أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه نهر النيل وأن الوصول إلى حل لقواعد ملء سد النهضة أسهل من اعتراف إثيوبيا بحصص مياه النيل. أكد الدكتور مصطفى الفقي المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنإثيوبيا





وأضاف الفقي خلال حوار لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر، أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء ل مجلس الامن لأنه من صلاحياته إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية.





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وتابع المحلل السياسي أن أزمة سد النهضة لم تكن لتحدث لولا حالة الفوضى التي صاحبت أحداث 25 يناير وما تم بعدها مؤكدا أن هناك حقوقاً تاريخية لدولتي المصب.



