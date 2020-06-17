الفقي: مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن السودان يعلم أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه نهر النيل وأن الوصول إلى حل لقواعد ملء سد النهضة أسهل من اعتراف إثيوبيا بحصص مياه النيل.
وأضاف الفقي خلال حوار لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر، أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الامن لأنه من صلاحياته إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية.
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وتابع المحلل السياسي أن أزمة سد النهضة لم تكن لتحدث لولا حالة الفوضى التي صاحبت أحداث 25 يناير وما تم بعدها مؤكدا أن هناك حقوقاً تاريخية لدولتي المصب.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي إلى أنه لا يمكن لأثيوبيا أن تبيع مياه نهر النيل لأنه موجود منذ آلاف السنين مؤكدًا أن اثيوبيا لا تريد الاعتراف بحصص ثابتة في مياه نهر النيل لدول حوض النيل.