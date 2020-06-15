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أخبار البلد

سامح شكري: تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة جعلنا نبحث خيارات سياسية أخرى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:51 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن تعنت الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى لتدارك التأثير على الأمن والسلم الدوليين. 

وقال وزير الخارجية، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة" إنه وفيما يتعلق بملف سد النهضة، وهو ما يعد من أحد أهم الملفات المرتبطة بمصالح مصر القومية، فقد التزمت مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحلت بنوايا صادقة والتزام جاد تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وشدد الوزير على أنه وبكل أسف أدى تعنت أثيوبيا وتهربها الدائم من التفاوض الجاد إلى تعطل العملية التفاوضية على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات سياسية أخرى تكون قادرة بل ومسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية.

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