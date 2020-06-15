سامح شكري: تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة جعلنا نبحث خيارات سياسية أخرى

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن تعنت الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى لتدارك التأثير على الأمن والسلم الدوليين.





"الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة" إنه و





وشدد الوزير على أنه وبكل أسف أدى تعنت أثيوبيا وتهربها الدائم من التفاوض الجاد إلى تعطل العملية التفاوضية على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات سياسية أخرى تكون قادرة بل ومسئولة عن تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية ولن تألو مصر جهدا في الحفاظ على مصالحها الحيوية.





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