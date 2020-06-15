AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فنيا وسياسيا.. وزير الري الأسبق: ملف سد النهضة في أيد أمينة.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:01 ص
محمود أبو زيد، وزير
محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق
Advertisements
اسراء صبري
قال محمود أبوزيد، وزير الري الأسبق، إن من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لسد النهضة أن في حالة وجود جفاف ممتد لعدة سنوات سنبدأ في استخدام مياه بحيرة ناصر بالسد العالي، ولكن في حالة الاستمرار لعدة أعوام فإن مياه السد العالي لن تكفي لتواجه هذه السنوات الطويلة.

وأضاف محمود أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن نحن مطمئن تماما أن ملف سد النهضة في أيد أمينة، فنيا وسياسيا، ومطمئن إنه إن شاء الله سنصل لاتفاق مرضي لنا من ناحية توفير القدر الكافي لسد احتياجاتنا من المياه.

وتابع: لا يوجد  شك إننا مش عارفين المفاوضات هتوصل لفين، خاصةً وأن المعلومات المتوفرة لينا الفترة الحالية مبشرة، ولكننا نأمل في ظل الأيدي الأمينة أن نصل إلى اتفاق يضمن لنا احتياجاتنا من الماء على مر السنين المختلفة.
 
وأكد على أن هناك احتمال أن تفشل المباحثات مع الجانب الإثيوبي، ولكن هناك خطوات ستُتبع حال ذلك موجودة في اتفاق المبادئ، متابعا: يمكنا أن نلجأ لوسطاء ومجلس الأمن وغيرهم.

وأوضح أن كمية المياه في بحيرة ناصر بالسد العالي تزداد أو تقل وفقا لحالة الفيضانات في إثيوبيا، معقبا "مقدرش أبني على الكمية دي فترة زمنية معينة، ولكن قد تكفي لمدة 3 أو 4 أو 5 سنين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار سد النهضة.. السودان: مصر وأثيوبيا بحاجة إلى الاتفاق على مواعيد ملء الخزان

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

خبير: هناك التزام قانوني يقع على عاتق إثيوبيا بعدم البدء في ملء السد وتشغيله إلا بعد التوصل إلى اتفاق

اجتماع وزاري مصري سوداني عن سد النهضة وتحرك مهم للأمم المتحدة.. خبير: مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة.. واستقرار المنطقة يتطلب قواعد واضحة وموثقة لملء وتشغيل السد

وزير الري السوداني: الاتفاق على مبادئ الملء الأول وتشغيل سد النهضة أمر ضروري

وزير الري الأسبق يرد على مزاعم قس أمريكي فيما يخص سد النهضة.. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مرعب.. تمساح يجر رجلا من قدمه أسفل بحيرة.. فيديو

بعد نشرها فيديو من ليه لا.. الجمهور لـ ابنة هالة صدقي: حد أمه تبقى عسل كدا ومايصاحبهاش

فنيا وسياسيا.. وزير الري الأسبق: ملف سد النهضة في أيد أمينة.. فيديو

مستشار الرئيس يعلن عن موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

بإطلالة كلاسيكية .. رضوى الشربينى تتألق رفقة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ام جي تشوق للسيارة الكهربائية الرياضية الجديدة .. صور

لو جديدة في المطبخ.. علامات توضح الفرق بين الخضار الورقي المتشابه

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور