فنيا وسياسيا.. وزير الري الأسبق: ملف سد النهضة في أيد أمينة.. فيديو

قال محمود أبوزيد،

، إن

من أهم الآثار الجانبية الخطيرة لسد النهضة أن في حالة وجود جفاف ممتد لعدة سنوات سنبدأ في استخدام مياه بحيرة ناصر بالسد العالي، ولكن في حالة الاستمرار لعدة أعوام فإن مياه السد العالي لن تكفي لتواجه هذه السنوات الطويلة.





وأضاف محمود أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن نحن مطمئن تماما أن ملف سد النهضة في أيد أمينة، فنيا وسياسيا، ومطمئن إنه إن شاء الله سنصل لاتفاق مرضي لنا من ناحية توفير القدر الكافي لسد احتياجاتنا من المياه.



وتابع: لا يوجد شك إننا مش عارفين المفاوضات هتوصل لفين، خاصةً وأن المعلومات المتوفرة لينا الفترة الحالية مبشرة، ولكننا نأمل في ظل الأيدي الأمينة أن نصل إلى اتفاق يضمن لنا احتياجاتنا من الماء على مر السنين المختلفة.



وأكد على أن هناك احتمال أن تفشل المباحثات مع الجانب الإثيوبي، ولكن هناك خطوات ستُتبع حال ذلك موجودة في اتفاق المبادئ، متابعا: يمكنا أن نلجأ لوسطاء ومجلس الأمن وغيرهم.



