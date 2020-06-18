ضبط 795 هاربًا من أحكام و 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم .

وفي هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ 795 حكمًا شملت تنفيذ 151 حبسًا جزئيًا.

هذا بجانب تنفيذ 26 حكم حبس مستأنف و466 أحكام غرامات و149 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.

اقرأ أيضًا :

يحدث في أسوان .. ضبط 791 هاربا من أحكام و7 تجار مخدرات

هذا فيما تم ضبط 24 قضية تموينية في مجال ضبط المخالفات التموينية، والتي شملت ضبط 6 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا .

وفي نفس السياق تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 6.5 كجم.