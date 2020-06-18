AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 795 هاربًا من أحكام و 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بأسوان

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم .

وفي هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ 795 حكمًا شملت تنفيذ 151 حبسًا جزئيًا.

هذا بجانب تنفيذ 26 حكم حبس مستأنف و466 أحكام غرامات و149 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.

اقرأ أيضًا :

يحدث في أسوان .. ضبط 791 هاربا من أحكام و7 تجار مخدرات

هذا فيما تم ضبط 24 قضية تموينية في مجال ضبط المخالفات التموينية، والتي شملت ضبط 6 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا .

وفي نفس السياق تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 6.5 كجم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 532 هاربا و206 مخالفات مرورية بأسوان

ضبط 789 هاربًا من أحكام و10 متهمين في حملة بأسوان

ضبط 733 هاربا من أحكام و212 مخالفة مرورية بأسوان

ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان

خلال حملة بأسوان.. ضبط 735 هاربا من أحكام و26 قضية تموينية

ضبط 822 هاربًا من أحكام و 27 قضية تموينية فى حملة بأسوان

ترشيحاتنا

كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 3 قيادات فى العزل و260 جنديا مصابا.. و1840 بالحجر الصحي

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

شاهد.. فرحة الـ 23 مصريا بعد عودتهم من ليبيا

لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحقق رقما سلبيا بعد خسارة كأس إيطاليا

من المنزل.. لقاء الخميسي تقيم عرض أزياء صيفي.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 18 يونيو 2020

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول