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بين الناس

اجتماع مع مشروع الحلول المتكاملة بشركة مياه المنيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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سيد احمد
اجتمع المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، بوفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية، لمناقشة آخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجيه سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكي يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا للسياسات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وقال الشهاوى، إن الاجتماع تناول سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة وكيفية تقديم الدعم الفني ورفع مستوى جودة المنتج، وفيما يخص القطاع التجاري إمكانية تقديم الدعم الفني والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء.
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