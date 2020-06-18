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رياضة

لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحقق رقما سلبيا بعد خسارة كأس إيطاليا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:12 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه، بعد هزيمة البيانكونيري أمام نابولي، أمس، الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.

وخسر فريق يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وذكرت شبكة أوبتا العالمية لإحصائيات كرة القدم، أن كريستيانو رونالدو خسر نهائيين متتاليين مع فريق واحد، لأول مرة في تاريخه.

وكان رونالدو خسر السوبر الإيطالي مع يوفنتوس أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، ثم خسر كأس إيطاليا أمام نابولي، أمس الأربعاء.

يذكر أن النشاط الكروي، عاد مؤخرا في إيطاليا، بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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