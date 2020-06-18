ضبط 281 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بأسوان

تستكمل مديرية أمن أسوان جهودها بتنظيم حملاتها المستمرة لتحقيق الانضباط وضبط جميع المخالفات.





وفى هذا الإطار نجحت جهود الحملات الأمنية فى تحرير 281 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 39 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 36 مخالفة.







وتم فى نفس الوقت تحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 95 مخالفة متنوعة، بجانب سحب التراخيص من 48 حالة لعدم قبول التصالح، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.







اقرأ أيضا:

ضبط 795 هاربًا من أحكام و6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بأسوان





وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).





ويتم أيضًا تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات مرورية في ظل جهود أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.







وبالتوازي مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور المختلفة للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء خلال فترة الحظر.