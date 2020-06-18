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التموين: طرح 40 مليون كمامة قماشية على البطاقات التموينية قريبًا.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:36 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الكمامة القماشية تمتاز بأنها قابلة لإعادة الاستخدام وأكثر أمانأ ويمكن تعقيمها بخلاف الطبية التى تستخدم لمرة واحدة فقط.

وكشف مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز،  عن طرح المرحلة الأولى بإجمالى 40 مليون كمامة وتوزيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أيمن حسام الدين، أن طرح الكمامات القماشية على بطاقات التموين سيتم بصورة اختيارية للمواطن لشرائها من عدمه، لافتًا إلى أن وزارة التموين من المقرر أن تطرح 2 كمامة لكل بطاقة تموينية. 

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وأشار مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إلى أن وزارة التموين تدرس أيضأ طرح كميات أكبر من الكمامات الطبية خلال الفترة القادمة.

وتابع أيمن حسام الدين، أن وزارة التموين استعانو بثلاث جهات لوضع مواصفات الكمامة القماشية وهم وزارة الصحة، هيئة المواصفات والجودة بالإضافة لهيئة الشراء الموحد والمعنية بإمداد  احتياجات البلاد من المستلزمات الطبية .
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