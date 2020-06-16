AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد التموين يكشف تفاصيل طرح الكمامات القماش على البطاقات التموينية.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:12 م
كمامة قماش
كمامة قماش
Advertisements
عادل نصار

كشف الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، تفاصيل طرح كمامات قماش على البطاقات التموين، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي في ظل إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف حسام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لدينا قاعدة مستفيد للتموين عددهم 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الكمامة القماش ستكون أحد السلع التموينية والتي تصرف مع البطاقة التموين كل شهر.


وأكد مساعد وزير التموين، أنه تم أعداد مواصفات الكمامات القماش بالتعاون مع وزارة الصحة والصناعة وهيئة الرقابة على المواصفات والجودة والهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرا إلى أن القمامة القماش هى الأفضل في مواجهة الفيروس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات دقيقة..وزيرة التجارة والصناعة تعلن الانتهاء من إعداد اشتراطات إنتاج كمامات القماش

ممنوعة لأقل من 6 سنوات .. الصناعة : الكمامة القماش صالحة للغسيل 30 مرة

محمد عبد الوهاب: نحتاج توضيحا أكثر لمواصفات تصنيع الكمامات

فيديوجراف.. شروط وزارة الصناعة لتصنيع الكمامات القماش

وزير التموين: طرح 40 مليون كمامة قماش على بطاقات التموين.. مستند

لتأمين احتياجات المواطنين.. صناعة الملابس تبدأ توريد 3 ملايين كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد

ترشيحاتنا

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

هل تحول فيروس كورونا في مصر إلى سلالتين .. الصحة العالمية تجيب

اعملي باي باي يا جهاد.. ضبط متهمة جديدة في شبكة رامو مزاجو لتصوير الأفلام الإباحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أحمد عشماوي يقدم أهم نصائح العناية بالأسنان لنجوم الوسط الفني للتعامل مع أزمة كورونا