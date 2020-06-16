مساعد التموين يكشف تفاصيل طرح الكمامات القماش على البطاقات التموينية.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، تفاصيل طرح كمامات قماش على البطاقات التموين، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي في ظل إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف حسام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لدينا قاعدة مستفيد للتموين عددهم 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الكمامة القماش ستكون أحد السلع التموينية والتي تصرف مع البطاقة التموين كل شهر.





وأكد مساعد وزير التموين، أنه تم أعداد مواصفات الكمامات القماش بالتعاون مع وزارة الصحة والصناعة وهيئة الرقابة على المواصفات والجودة والهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرا إلى أن القمامة القماش هى الأفضل في مواجهة الفيروس.



