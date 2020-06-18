لمواجهة كورونا..فض سوق الخميس بقرية بهجورة فى نجع حمادي

تمكنت قوة أمنية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، صباح اليوم الخميس، من فض سوق الخميس بقرية بهجورة بنجع حمادي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بناء على شكاوى المواطنين من تزاحم المواطنين في السوق الذي يعتبر من أكبر الأسواق بنجع حمادي.

شددت الوحدة المحلية، على البائعين الجائلين بعدم التجمع مرة أخرى، لتجنب نقل العدوى، مع إلزام أصحاب المحلات بعرض منتجاتهم داخل المحلات.

شارك في الحملة، طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد عبد الحفيظ، رئيس قرية بهجورة، والمقدم إيهاب محرم، والنقيب عيد الخشاب.

وكان محافظ قنا، قد أصدر قرارات بناء على تعليمات رئيس الوزراء، بفض أى تجمعات أو أسواق للحد من انتشار فيروس كورونا.

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