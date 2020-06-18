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سيارات

«منازل متحركة».. سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة.. صور

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:35 م
سيارات 5 نجوم تشبه
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
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قسم السيارات
يُفضل معظم الغرب اقتناء سيارات متنقلة تشبه المنازل المتحركة للتنقل والترحال بها، فهم لا يحبذون فكرة الجلوس في منزل ثابت أو الإسكان في شقة، ولأن السفر يعتبر كل حياتهم لذلك فكروا في الإقامة داخل سيارات.


لم تحظ هذه السيارات بشعبية كبيرة عند المصريين بل اشتهرت وأصبحت أشهر من نار على علم عند المجتمعات الغربية لأن هذه السيارات تساهم في توفير تكلفة الإقامة في الفنادق، ويمكنك التنقل والترحال في أي مكان دون التفكير في مكانًا للمبيت.


غالبا ما يتوفر داخل السيارة غرف نوم ومطبخ وغرف معيشة وطعام وشراب وكل ما يحتاج إليه الفرد لقضاء احتياجاته.




Performance s
 صنع هذا المنزل بواسطة شركة ألمانية وتحتوي هذه السيارة على غرفتين ومطبخ وثلاجة وغسالة الصحون، تحتوي السيارة على مكانًا آخر لوضع سيارتك الشخصية للتنقل بها حسب الرغبة.


Volvo 360 c 
هذه السيارة صديقة للبيئة لا تخرج عوادم كثيرة، مصممة على أن تكون بدون سائق، داخلها العديد من الغرف والخدمات التكنولوجية وبها غرفة مكتب كبيرة الحجم، وتعمل بنظام آلي لقياس الاتجاهات كما أنها بها أماكن مخصصة لحفظ الطعام والملابس.


Elemment plazzo
تشبه هذه السيارة الفندق الضخم من الداخل بسبب أناقتها وفخامتها، وهو من الأكثر السيارات التي تستخدم في هوليوود، بها دور علوي من الممكن إقامة العديد من الحفلات بداخلها، كما أنها مزودة بغرفة نوم وإمكانيات تكنولوجية لتوفير جميع سبل الراحة.
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة. سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة.
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة سيارات 5 نجوم تشبه الفنادق الضخمة
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