نائب: عودة المحتجزين من ليبيا تحصين لكرامة المصريين أمام العالم

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بموقف القيادة السياسية مع العمال المصريين المحتجزين فى الشقيقة ليبيا، مؤكدا أن تدخل أجهزة الدولة لإعادة 23 مصريا الذين تم احتجازهم في ليبيا بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يؤكد على مكانة مصر الريادية.









وأشار "عبد القادر إلى أن الموقف المصرى الحالى أعاد للمصريين هيبتهم وكرامتهم التى تم سلبها منذ سنوات كثيرة فى الغربة، قائلا : تدخل الرئيس فى هذا الموقف وإعادة المصريين جعلنا جميعا نشعر بقيمتنا كمصريين وقيمة كل مصرى فى الخارج، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.





وأشار عبدالقادر، إلى أن ما حدث مع المصريين فى ليبيا وسرعة الرد وإعادتهم إلى مصر يؤكد على الدور المصري الرائد والقائد ليس فى القارة الإفريقية فقط، لكن فى العالم أجمع، موضحا أن القيادة السياسية المصرية لن تقبل توجيه الإساءة إلى أحد أبناء مصر من أى جهة، وهذا الموقف الصامد يكشف أن مصر لن تقف صامتة فى أى موقف يحاول النيل من المصريين فى أى مكان وأى دولة أخرى.



