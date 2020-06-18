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برلمان

نائب: عودة المحتجزين من ليبيا تحصين لكرامة المصريين أمام العالم

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:16 م
عودة المصريين من
عودة المصريين من ليبيا
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فريده محمد
أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بموقف القيادة السياسية مع العمال المصريين المحتجزين فى الشقيقة ليبيا، مؤكدا أن تدخل أجهزة الدولة لإعادة 23 مصريا الذين تم احتجازهم في ليبيا بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد على مكانة مصر الريادية.


وأشار "عبد القادر إلى أن الموقف المصرى الحالى أعاد للمصريين هيبتهم وكرامتهم التى تم سلبها منذ سنوات كثيرة فى الغربة، قائلا : تدخل الرئيس فى هذا الموقف وإعادة المصريين جعلنا جميعا نشعر بقيمتنا كمصريين وقيمة كل مصرى فى الخارج، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

وأشار عبدالقادر، إلى أن ما حدث مع المصريين فى ليبيا وسرعة الرد وإعادتهم إلى مصر يؤكد على الدور المصري الرائد والقائد ليس فى القارة الإفريقية فقط، لكن فى العالم أجمع، موضحا أن القيادة السياسية المصرية لن تقبل توجيه الإساءة إلى أحد أبناء مصر من أى جهة، وهذا الموقف الصامد يكشف أن مصر لن تقف صامتة فى أى موقف يحاول النيل من المصريين فى أى مكان وأى دولة أخرى.

وقال عبدالقادر : فخرنا اليوم ليس فى عودة المصريين فقط من ليبيا، وإنما أيضا فى تحصين كرامة المصريين أمام العالم كله، كما أن الموقف يثبت بما لايدع مجالا للشك أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة الآن على قدر المسئولية، وتقف أمام أي شخص يحاول الاقتراب من مصر وأبنائها.
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