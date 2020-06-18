AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قرب حدود الدولتين.. مقاتلات جو أمريكية تواكب قاذفات استراتيجية روسية خلال تحليق روتيني..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:59 م
مقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أعلان موسكو أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي واكبت، قاذفات استراتيجية روسية خلال تنفيذها تحليقا روتينيا قرب الحدود بين الدولتين في منطقة القطب الشمالي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أربع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس" نفذت اليوم تحليقا مخططا له، استمر 11 ساعة فوق المياه الدولية في بحار تشوكشي وبيرنغ وأوخوتسك والجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

وتابعت: "في بعض الأجزاء من التحليق واكبت الطائراتِ الروسية مقاتلاتُ من طراز "إف-22" تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

ولفتت الوزارة إلى أن الطيارين الروس ينفذون جميع تحليقاتهم بالالتزام الصارم بالقواعد الدولية.

ولم يصدر الجيش الأمريكي بعد أي تعليق على الموضوع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مواكبة مقاتلات أمريكية لقاذفات روسية خلال تنفيذ الأخيرة تحليقا مماثلا قبل أسبوع، في العاشر من يونيو.

وتشكل قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية جزءا من الثالوث النووي الروسي، وبإمكانها استهداف مواقع ذات أهمية قصوى تابعة للعدو في مناطق بعيدة عن خط المواجهة الأمامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية اعترضت طائرة أمريكية فوق البحر المتوسط بعد اقتربها من قاعدة حميميم بسوريا

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات قنابل روسية فوق المحيط الهادئ

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر البلطيق

الدفاع الروسية: مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات "تو – 95 إم إس" الروسية للمرة الثانية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

بملابس البحر.. هند رضا تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

أول فنان مصري ينال الجائزة.. محمد رمضان يحتفل بالدرع الماسي من يوتيوب

الحكومة مقتنعة بالتعديل.. النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل

الرئيس يجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية

3 ملايين شهريا تمنع كينو من اللعب لـ الزمالك

AdvertisementS

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

اترك حذاءك على مدخل الشقة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا

بملابس عصرية.. درة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا