افتتاح مستشفى العزل بطب جامعة قناة السويس

أن الجامعة حريصة على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد





جاء ذلك خلال افتتاحها مستشفى العزل داخل المستشفى الجامعي والتى تحتوي علي أربعة أدوار بها أربعة عشر سرير عناية مركزة وعدد ١١٤ سرير داخلي وغرفة عمليات وأسرة للغسيل الكلوي ومعمل تحاليل متكامل ودور كامل لسكن الأطقم الطبية يشتمل علي تسعون سريرا ومداخل ومخارج خاصة للمرضي والأطقم الطبية.





وأشارت رئيس الجامعة إلى أن المستشفى خصصت دور كامل لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفى والجامعة وأسرهم.





رافق الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وكان في استقبالهم كلا من الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعية.





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وحضر الافتتاح الدكتور نادر النمر نائب مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتور سيد فياض ناىب مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى والدكتور عماد عبد الغفار رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة.





وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن مستشفى العزل أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات بعد افتتاحها اليوم والتى تعد مستشفى متكامل لخدمة الحالات المصابة.