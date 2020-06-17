تكلفة منخفضة وكفاءة عالية..مبتكرو جهاز تنفس بهندسة القناة يكشفون لصدى البلد قدراته.. شاهد

تفاعل طلاب كلية الهندسة بجامعة قناة السويس بشكل إيجابي مع الدعوات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تقديم أحدث ابتكاراتهم العلمية التي تساعد على مواجهة الأزمة الراهنة. إيجابيأحدثعلىالأزمة





وقدم طلاب هندسة القناة فكرة جهاز تنفس صناعى بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية تحت إشراف الدكتور تامر نبيل الأستاذ بكلية الهندسة والدكتور باسم الهادي السعيد الأستاذ مساعد بكلية الهندسة.





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وقال المهندس خالد عيادة خريج اتصالات إلكترونية هندسة جامعة قناة السويس، أحد فريق العمل، أنه مع أزمة انتشار فيروس كورونا، شهد العالم أزمة في توافر اجهزة التنفس، لذلك كان علي جميع المهندسين تنفيذ جهاز منخفض التكلفة وسريع التصنيع وعالي الكفاءة، خاصة وان الجهاز الرئيسي يتكلف من ٣٠ الي ٤٠ الف دولارا.





وعن فكرة عمل الجهاز، يوضح عيادة، إنه يستخدم لمد المريض بالاكسجين اللازم وتحويله للعمل أوتوماتيكيا عن طريق المحركات والمتحكمات الدقيقة والتي تسمح للطبيب بإدخال معدل التنفس وحجم الهواء المناسب لكل مريض بناء على حالته عن طريق شاشة عرض.





وأضاف:" ثم تقوم المحركات بضغط الكمية والوقت المناسبين بناء على مدخلات الطبيب وفي نفس الوقت تقوم مستشعرات الضغط والحرارة والرطوبة بمراقبة العملية باستمرار وإعطاء تحذير للطبيب في حالة حدوث أي شيء".





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ووجه أحمد سامي، أحد أعضاء الفريق، الشكر لكل من دعم الفكرة منذ لبداية وساند أعضاء الفريق للوصول الي هذه المرحلة، مشيرا الي انهم في مرحلة انتظار الملاحظات الطبية على الجهاز.





وكرمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، فريق العمل والذي يضم الطالب أحمد سامي محمد الصادق والطالب خالد حسن عياده والطالبة ياسمين اسماعيل محمد والطالب إبراهيم إسماعيل أحمد علي.





وحرص فريق العمل على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وذلك تقديرا لدعمها الابتكارات والافكار الطلابية.





من جانبها أكدت الدكتورة ماجدة هجرس على تقديم الدعم الكامل لأبنائها الطلاب مشددة على ضرورة التنسيق مع المستشارين من الأطباء بالعناية المركزة وذلك لمعرفة امكانيات الجهاز و كيفية تطويره ليواكب الاحتياجات الفعلية في الوضع الراهن.





وأشارت إلى أن مكتب الTICO يقدم كل الدعم لطلاب الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة بشكل خاص للحصول علي براءات الاختراع لهذه الابتكارات العلمية.





جدير بالذكر أن بعض طلبة الصف الثانوي من مدرسة stem high school بالإسماعيلية شاركوا في عمل الجهاز وهم يوسف هاني البخاري ومحمد هاني البخاري ومحمد هشام وشهد ياسر وعبدالرحمن شوقي وعمار احمد.