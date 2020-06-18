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محافظات

ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد بالدقهلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:00 م
ضبط 9500 لتر سولار
ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز وكافة مطالب المواطنين، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والعمل على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أسفرت عن تحرير 185 محضرا لمخابز مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت الغذائية بنطاق مركزي دكرنس والمنزلة. 

وأكد مختار  استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضراوات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية. 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،وفي مجال المخابز تم تحرير 35 مخالفة شملت 17 نقص في الوزن ،6 لعدم مطابقة المواصفات،4تصرف في دقيق،2 بدون بون صرف وعدم النظافة ،6 لتوقف عن الانتاج وتجميع بونات.

وفي مجال الأسواق تم تحرير 150 محضرا شملت 100لعدم الإعلان،30 بيع سجائر بأزيد من السعر،2 عدم وجود شهادات صحية،9 بدون ترخيص ،9 لتجميع سلع وغش تجاري وعدم وجود فواتير وسلع مجهولة ،كما تم ضبط 9500 لتر سولار وبنزين بالمنزلة ،وضبط 200 اسطوانة في محطة لتعبئة الغاز بطلخا بسبب نقص وزنها، وضبط 42 شيكارة دقيق و95 كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة.
ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد بالدقهلية
ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد بالدقهلية
ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد بالدقهلية
ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد بالدقهلية
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