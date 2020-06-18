هيدى كرم: لو ابنك عملك بلوك اعملى حساب مزيف وراقبيه.. فيديو

قالت الفنانة هايدى كرم ، إن لديها حضورا كبيرا في الرد على أي أحد يهاجمها أو يوجه لها كلاما بطريقة سيئة، موضحة أن أخت الزوج وهى العمة للأطفال عندما تكون غير متزوجة تكون طريقتها في التعامل مع زوجة شقيقها سيئة فى أغلب الأحيان . أغلبالأحيان





وأضافت هيدي كرم ، خلال تقديمها لبرنامج" راجل و2 ستات،" المذاع على قناة" on e"، أنها ضد قيام الأم بالتفتيش فى خصوصيات ابنها أو فتح موبايله الشخصى.





وأشارت إلى أنه من الضرورى احترام خصوصية الأبناء مثلما ترفض هي أن يتدخل فى خصوصيتها الشخصية أحد.





وتابعت أنه من الممكن مراقبة الابن والتفتيش في أغراضه إذا طرأت عليه تغييرات تتطلب معرفة أسبابها، معلقة: "ابنى إذا كان يسير بشكل خاطئ فيجب أن أسيطر على الموقف من البداية".





وأكدت أنه فى حالة عمل الأبناء حظرا للآباء على فيس بوك مثلا، فعليهم عمل حساب مزيف لمراقبة من عليه فضلًا عن عقابه.