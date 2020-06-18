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أخبار العالم

بعد تهديد طهران..السعودية تؤكد دعمها الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكدت السعودية، اليوم الخميس، دعمها الكامل  للوكالة الدولية للطاقة لتكثيف التفتيش على أنشطة إيران النووية. 


ووجهت إيران تهديدا قويا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إصدار أي قرار ضد طهران؛ محذرة من "نتائج عكسية".


ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء بموسكو مع نظيره الروسي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استخدام اساليب غير منطقية ضد ايران، مؤكدا ان طهران ستتعامل معها بشكل مناسب.


وقال  ظريف: "اننا لن نسمح باستخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اداة من اجل القضاء على الاتفاق النووي".


وأكد ظريف، لدى وصوله الى موسكو اليوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية فشلت حتى الآن في انتهاج سياسة مستقلة حيال أمريكا، مشيرا الى تطابق مواقف ايران وروسيا والصين ضد محاولات واشنطن لتمديد الحظر التسليحي.

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