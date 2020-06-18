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توك شو

هيدى كرم: نهال عنبر جدة.. والأخيرة ترد: عارفة ولسه صغيرة.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:42 م
نهال عنبر
نهال عنبر
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ريهام فيكتور
بدأ برنامج " راجل و2 ستات" على فضائية " ON E "، فى عمل فقرة جديدة بنهاية البرنامج لاستقبال أسئلة المتابعين وطرح عدة حلول من خلال مناقشتها.

ومن ثم علقت الفنانة هيدى كرم ضاحكة، قائلة: "الفقرة دى علشان نستفيد بخبرات نهال علشان هى أكبرنا سنًا وعندها أولاد وأحفاد".

وكرد فعل سريع للفنانة نهال عنبر ، علقت " حسستينى فجأة انى همسك العصايا وأنا ماشية"، "أنا متصالحة مع نفسى جدا وعارفه ان عندى اولاد واحفاد وانى جده ولسه صغيرة برضه".

واليوم كانت الفنانة نهال عنبر، تقدم برنامج "راجل و2 ستات" على قناة ON، كأول حلقة لها الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هايدى كرم .

وقالت نهال فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "احنا رجعنا تانى بس "مش كلام ستات".. لا رجعنا ببرنامج "راجل و2 ستات" على قناة ON إن شاء الله.. يوم الخميس 4.30 الحلقة بتاعتى والحلقة بتاعتى فيها ضرب نار بصراحة أنا وهايدى وشريهان أبو الحسن".
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