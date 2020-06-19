استشاري يحذر من تنظيف الأسنان في هذا التوقيت.. اعرف السبب

نصح الدكتور محمد البوشى مدير إدارة طب الأسنان الوقائى بمديرية الصحة بأسوان بعدم إجراء تركيبات الأسنان أو تنظيفها داخل عيادات الأسنان حالياً.





ونصح الدكتور محمد البوشى بضرورة تأجيل تركيب الأسنان أو تنظيفها لحين إنتهاء جائحة كورونا وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس .





وطالب البوشى المواطنين بالذهاب إلى عيادات الأسنان أو أى عيادات أخرى يمكن أن تنتقل فيه العدوى عن طريق الدم إلا فى أضيق الحدود وفى حالة الضرورة فقط وذلك للوقاية من إنتقال العدوى مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقاية للوقاية من فيروس كورونا.





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وأشار مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان إلى ضرورة الإلتزام بتطهير الأيدى وغسلها من وقت لأخر لأن ذلك يحمى الإنسان بنسبة 95% من الاصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى ضرورة إرتداء الكمامات الطبية الجيدة وعدم إرتداءها لمدة تزيد عن 8 ساعات وعدم تبادل الكمامات مع الآخرين.



