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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: نتعاون مع سفارتنا بالخرطوم لإنهاء إجراءات عودة المصريين العالقين بالسودان

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:42 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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‎أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم مع الجهات المعنية بدولة السودان الشقيقة من قبل السفارة المصرية في الخرطوم. 

‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، وعليه جاء التواصل والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بدولة السودان وكذلك السفارة المصرية هناك والتي كان لها دور بارز في هذا الأمر، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

‎وأضافت وزيرة الهجرة أنه جار التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود" برئاسة المهندس ممدوح عباس.

‎وتهيب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.
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