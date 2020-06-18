المفوضية الأوروبية تجري مفاوضات مع "جونسون آند جونسون" لشراء عقار ضد فيروس كورونا

تجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية لشراء لقاح تجريبي للوقاية ضد فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.





ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن هذه المفاوضات عد الأولى من نوعها من جانب السلطة لتنفيذية للاتحاد الأوروبي منذ حصولها على تفويض من حكومات التكتل لاستخدام أموال صندوق طوارئ تبلغ مخصصاته أكثر من 2 مليار يورو، لإبرام صفقات مع 6 منتجين للقاحات ضد فيروس كورونا.





وقال مسؤول رفيع يعمل بالقطاع الصحي في إحدى دول الاتحاد للوكالة إن اتفاقا مفترضا بين الاتحاد الأوروبي و"جونسون آند جونسون" لا يزال "قيد الإعداد"، فيما لفت مصدر آخر إلى أن المفوضية أجرت اتصالات مع الشركة بشأن الاتفاق.





وقالت الشركة ردا على استفسار من الوكالة، إن هناك مباحثات مع عدة حكومات ومنظمات عالمية في سياق سعيها لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ورفضت تقديم تفاصيل حول الموضوع.





وأعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، الأسبوع الماضي، حصولها على 400 مليون جرعة للقاح مرشح من صنع شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" التي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".





وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضا إلى إبرام صفقة حول اللقاح مع شركة "سانوفي" الفرنسية لصناعة الأدوية واللقاحات.