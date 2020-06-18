ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق إيسيدرو برونيت عن عمر يناهز الـ85 عاما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس عن وفاة لاعبه السابق إيسيدرو برونيت، الذي توفي اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عامًا.





وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يعرب رئيس نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة إيسيدرو برونيت، لاعب ريال مدريد في موسم 1957-1958، الذي فاز فيه بكأس أوروبا الثالثة والليغا، عن عمر يناهز 85 عاما".





وأضاف البيان:"يقدم ريال مدريد تعازيه لكل محبي إيسيدرو برونيت وعائلته وأصدقائه، ولجميع عشاق النادي".





وفي سياق آخر، يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا، اليوم الخميس في العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإسباني.





ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقليص فارق النقاط مع برشلونة، ومواصلة مطاردته على صدارة الليجا.





في المقابل يطمح فالنسيا في انتزاع الثالث نقاط مع الميرنجي، في لقاء الليلة، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، والمشاركة بالدوري الأوروبي، الموسم المقبل.





ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب بـ 64 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.