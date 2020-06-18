هاني يونس: تواصلنا مع حفيدة طلعت حرب لحل مشكلاتها.. ومذكرة للتضامن لتوفير شقة لها

اكد هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه بشان الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحفيدة المرحوم الاقتصادي المصري طلعت حرب.





أشار المنشور إلى أن المواطنة المسنة ليلى أحمد طلعت حرب التي تعاني من عدة امراض أصبحت دون مأوى أو عائل بعد أن توفى والداها واغتصب اقاربها ميراثها، وانتقلت إلى الإقامة مع بعض الأسر الفقيرة.





وجاءت تدوينه يونس كالآتي:





هاااااام.. متقلقوش.. فيه ناس فى ضهركم.. فيه ناس بتخدمكم بحب.. فيه ناس سهرانة وبتتعب علشانكم.. منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تحت الأمر.. اقروا وشوفوا التعامل السريع مع بوست لف الفيس النهارده شكرا لهم جميعا وشكرا لوزارة التضامن ووزيرتها اللى عمرهم ما خذلونا، أو بالأحرى، عمرهم ما خذلوا صاحب حاجة.





بشأن الاستغاثة التي تم رصدها من خلال فريق عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تناول المنشور استغاثة لحفيدة المرحوم الاقتصادي المصري طلعت حرب، وأشار المنشور إلى أن المواطنة المسنة ليلى أحمد طلعت حرب التي تعاني من عدة امراض أصبحت دون مأوى أو عائل بعد أن توفي والداها وقد اغتصب اقاربها ميراثها، وانتقلت إلى الإقامة مع بعض الأسر الفقيرة بناحية مركز اوسيم بمحافظة الجيزة، ومن خلال عرض موضوع الشكوى على المسئولين بالإدارة المركزية بقطاع مكتب وزيرة التضامن الإجتماعي ووفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي بسرعة اتخاذ اللازم نحو دعم كافة الحالات الإنسانية، وعليه فقد انتقل فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة إلى عنوان الأسرة التي تعيش لديهم المواطنة





ومن خلال دراسة موضوع الشكوى تم الاتي:





قام فريق التدخل السريع المركزي بالتوجه اليوم الخميس الموافق ١٨/٦/٢٠٢٠ الي مكان وجود السيدة ليلي احمد طلعت حرب وتبين أنها تعيش في شقة بالدور السابع مع أسرة مكونة من ام مطلقة وطفلين وذلك من أكثر من عامين وهي مريضة ضغط ولديها مشاكل في كلتا ساقيها وانحناء في الظهر وتطلب الآتي:





١-شقة دور ارضي نظرا لحالتها الصحية تعيش فيها مع هذه الاسرة

٢-علاج لساقيها وطقم اسنان بالإضافة لعلاج الضغط

٣-معاش تستطيع أن تصرف به علي نفسها





الاجراءات:





١- تم عمل بحث اجتماعي من ادارة أوسيم الاجتماعية.

٢- إصدار طبعة تأمينية بقيمة المعاش التي تحصل عليه مع زوجة أخيها وبحث إمكانية حصولها علي معاش كرامة

٣-إجراء كشف طبي شامل علي المسنة.

٤-التنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالجيزة لصرف إعانة شهرية بقيمة 300 جنيه