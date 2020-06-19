كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط

حسمت وفاة طفل حديث الولادة إمكانية إصابة أو وفاة المواليد بفيروس كورونا المستجد، حيث سجل المستشفى الوطني البريطاني اليوم وفاة أصغر طفل بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
فتك الفيروس المستجد بطفل حديث الولادة اليوم يبلغ من العمر 13 يومًا فقط، ليتم تسجيله كأصغر حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا.
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كما أكد المشفى على وفاة 62 شخصًا آخرين بالفيروس في مستشفيات في إنجلترا، تتراوح أعمارهم بين 13 يومًا و 96 عامًا.
ثلاثة من هؤلاء المرضى، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة لم يعانوا من أية ظروف صحية سابقة أو أية أمراض مزمنة، وقد تم إبلاغ عائلاتهم في أسى.
سجلت ويلز أيضًا 5 وفيات أخرى، وحالتين وفاة اسكتلندا، ولا أيرلندا الشمالية، ويبلغ عدد حالات الوفاة في المستشفيات حتى الآن 28175.