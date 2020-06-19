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رياضة

في أحدث ظهور له متابع يشيد بـ مروان محسن.. أحسن مهاجم في مصر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:00 ص
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم

شارك مروان محسن مهاجم النادي الاهلي جمهورة بصورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " نجم الاهلي" و " عليا النعمة احسن مهاجم في مصر" و "لاعيب كبير مروان ارمي اي كلام وراء ظهرك" و "بنزيما الغلابة".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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