خليك شباب.. أشياء تجعلك تبدو أكبر سنا وتفقد شبابك

اتضح أن العديد من العادات اليومية يمكن أن تتقدم في العمر قبل الأوان. في كثير من الأحيان ، قد تجعلك هذه السلوكيات تبدو بدنيًا أكبر بكثير من سنواتك. وهذه مشكلة كبيرة: وجه الشيخوخة هو واحد من أكثر حالات انعدام الأمن شيوعًا التي يسعى الرجال لتصحيحها تجميليًا من خلال الكريمات والقشور و حقن البوتوكس ، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحة التجميل التجميلية. في عام 2016 ، تم إجراء أكثر من سبعة ملايين حقنة توكسين البوتولينوم ، المكون في البوتوكس و Dysport ، في الرجال.





ولكن يمكنك تجنب الاعتماد على الكريمات والإجراءات باهظة الثمن إذا ركزت جهودك على منع الشيخوخة المبكرة. اربط هذه العادات الثمانية من روتينك لتبقى شابًا.





الشيء الأول الذي يمكنك القيام به للحفاظ على بشرتك تبدو صحية وشابة؟ يقول جوشوا زيشنر ، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى جبل سيناء: "استعدي من عامل الحماية من الشمس".





"التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب الجذور الحرة التي تضر بالكولاجين والإيلاستين وخلايا الجلد نفسها. هذا يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للجلد ، مع التجاعيد والبقع الداكنة وتطور سرطانات الجلد. "حتى الكميات القصيرة من التعرض للشمس بشكل يومي تضيف على مدى الحياة". للخلفية ، الكولاجين والإيلاستين هي بروتينات موجودة في أجسامنا تحافظ على البشرة قوية ومرنة.





مثال على ذلك: عندما تابع الباحثون الأستراليون أكثر من 900 شخص لمدة أربع سنوات ، وجدوا أن أولئك الذين تلقوا تعليمات بتطبيق - وإعادة تطبيق بشكل صحيح - واقية من الشمس يوميًا أقل عرضة بنسبة 24 في المائة لإظهار علامات الشيخوخة في بشرتهم مقارنة بالأشخاص الذين اختاروا ما إذا أم لا كانوا يرتدون SPF.





وفقًا لدراسة نُشرت في جراحة الجلد ، فإن استخدام عامل الحماية من الشمس 30 وحده لمدة 12 أسبوعًا يكفي لعكس علامات تلف الجلد المرتبط بالأشعة فوق البنفسجية بشكل واضح ، مثل النسيج المتفاوت والتصبغ.









يمكن أن يساعدك النوم على أن تبدو أصغر سنًا لفترة أطول ، وفقًا لـ Zeichner. ويوضح أن خلايا بشرتنا تعمل على إيقاع يومي ، على غرار دورة النوم والاستيقاظ التي تجعلنا نشعر بالتعب في الليل ويوقظنا في الصباح.





في الليل ، تعمل هذه الخلايا على إصلاح الضرر الذي تعرضت له خلال النهار ، مثل التعرض لضوء الشمس أو التلوث أو الاختراق. يقول زيشنر إن القذف على النوم يزيل العملية برمتها ، ولا يمكن لجلدك الاستعداد لليوم التالي. تشعر بشرتك بالضغط وعدم القدرة على إكمال عملية الإصلاح ، مما يؤدي في النهاية إلى خلايا أقل صحة والشيخوخة المبكرة.





واقترح أن تحاول تسجيل الساعة في ثماني ساعات على الأقل في الليلة. قبل الاستلقاء في سريرك ، تأكد من وضع مرطب على جسمك بالكامل ، حيث يمكن أن يصاب جلدك بالجفاف أثناء النوم. يقول Zeichner ، إن البشرة الجافة الملتهبة لا تعمل بشكل صحيح ، مما يحد من قدرتها على شفاء نفسها طوال الليل.





ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن ما يقرب من 90 بالمائة من الأمريكيين لا يتناولون 2 إلى 3 أكواب من الخضروات الموصى بها يوميًا ، بينما يفشل 76 بالمائة من تناول ما يكفي من الفاكهة. توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها البالغين بتناول ما لا يقل عن كوب ونصف من كوبين من الفاكهة يوميًا.





ومع ذلك ، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي متوازن محمّل بالفواكه والخضروات التي تكافح الأمراض يمكن أن يساعد في منع الضرر الذي يتسبب في تقدم بشرتك في سن مبكرة جدًا ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD).





وذلك لأن الفواكه والخضروات مليئة بالعناصر الغذائية ، مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على صحة خلايا بشرتك.





أظهرت الأبحاث أن فيتامين E يمكن أن يحمي بشرتك بشكل خاص من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ، حتى خارج أي مشاكل تصبغ ، ويقلل الالتهاب ، مراجعة نشرت في ISRN Dermatology تلاحظ.





تعتبر الفيتامينات A و C و B3 رائعة أيضًا لبشرتك ، وفقًا لبحث منشور في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، لأنها قد تساعد في منع تكسير الكولاجين ، وتنتج المرونة وتحافظ عليها ، وتقلل من فرط التصبغ ، على التوالي.





بعض الفواكه والخضروات التي يجب مراعاتها في قائمة البقالة التي تناسب الفاتورة؟ الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والبرتقال والفلفل الأحمر والفراولة والهليون والفطر.





هناك سبب لعدم ظهور أحد بشكل رائع في الصباح بعد تناول الكثير من الكحول . تشير الأبحاث إلى أن الكحول يمكن أن يخفض مستويات مضادات الأكسدة في بشرتك. يمكن أن يسبب هذا الالتهاب وتلف الجذور الحرة لخلايا الجلد ، مما يعزز التجاعيد كما يقول زيشنر. تقول AAD أن الكحول يجفف البشرة أيضًا ، مما قد يجعل وجهك يبدو جافًا وخشنًا.





بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يجعلك الخمر تشعر أنك أكبر أيضًا. عند شرب الكحول في الحد الموصى به لا يزيد عن مشروبين في اليوم للرجال. يزيد الإفراط في تناول المشروبات من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب والكبد والاكتئاب والعديد من أنواع السرطان ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





السبب تبدو أكبر سنًا: عدم شرب كمية كافية من الماء