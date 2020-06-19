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أخبار العالم

فاوتشي يؤكد: لا حاجة لمزيد من الإغلاق الموسع في أمريكا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي، أمس الخميس، أن السيطرة على جائحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النّطاق، وذلك رغم أن معدل الإصابات اليومية على الصعيد الوطني لا يظهر تراجعًا.

وقال فاوتشي في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".

 وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم بشأن موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.

والولايات المتحدة، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا. ولكن في حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

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