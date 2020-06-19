لو أول مرة تحب .. 6 نصائح يجب اتباعها فورا

يقع أغلب الشباب في مشكلة عند مقابلة شريك الحياة مع الدخول في علاقة عاطفية لأول مرة، ويجهل كيفية التعامل مع الفتيات للحفاظ على علاقتهما، لتكون النتيجة في كثير من الأحيان هي الفراق.





قدم موقع "timesofindia"، مجموعة نصائح للشباب لكيفية التعامل مع شريكة الحياة عندما تكون العلاقة في البداية، تعرف عليها خلال السطور التالية..





1- التواصل

التواصل هو أحد أهم جوانب العلاقة الجيدة والصحية، فبدون التحدث إلى شريكك لا يمكنك أبدًا معرفة ما يمر به ابدا، وهناك نسبة كبيرة من الرجال يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم، اوذلك لأمر الذي يجعلهم غير آمنين عند شريكة الحياة لذلك يجب عليك التواصل معهم أكثر ومحاولة رفع مستوى التفاهم بينكما.





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2- مناقشة المشاكل

لا توجد علاقة خالية من المشاكل والخلافات، لكن الشجار حول هذا الأمر سيزيد الأمور سوءًا بينكما، بدلًا من ذلك حاول أن تستمع لبعضكما وتناقش كل ما يزعجك، لن يقوي ذلك علاقتك فحسب بل سيساعدك أيضًا على فهم بعضكما البعض.





3- الهزار

إلى جانب امتلاك كل صفات الشريك الرائعة إذا كنت تفتقر إلى روح الدعابة والهزار، فقد تصبح حياتك العاطفية مملة ومكتئبة بمرور الوقت، لذلك من الضروري أن تعرف كيف تكون مضحكًا دون أن تكون لئيمًا وأن تعرف كيف تجعل شريكك يضحك، فوجود شريك مبهج هو علامة على علاقة سعيدة.





4- الأولوية

تتغير الأولويات مع مرور الوقت، لكن لا تتجاهل أهمية شريكك في حياتك، على الرغم من أن عملك وعائلتك وأصدقائك يلعبون دورًا مهمًا في حياتك، لكن لا تنسَ إعطاء الأولوية لعلاقتك مع شريكك أيضًا، أقل ما يمكنك فعله هو جعلهم يشعرون بأنهم مميزون ومطلوبون في جميع الأوقات.





5- التعبير عن الحب

بغض النظر عن مدى نجاحك أو تفوقك في حياتك، لا تنس أن تعبر عن حبك لشريكك عرض حبك لأهميتك من حين لآخر تكون الحياة بينكما أكثر قوة، ليس فقط أنهم يشعرون بالتميز بل سيعيدك إلى الزمن القديم عندما كان الحب هو الشيء الوحيد الذي يهم.





6- تقديم الشكر

كن ممتنًا لكل ما يفعله شريكك من أجلك، ربما لا يقولون ذلك بصوت عالٍ، لكن كن كريمًا واعترف بهم لجهودهم، قد يحدث فرقًا إيجابيًا في علاقتك، فالفتيات تميل إلى سماع كلمة شكرا.







