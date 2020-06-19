AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو أول مرة تحب.. 6 نصائح يجب اتباعها فورا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:51 ص
لو أول مرة تحب ..
لو أول مرة تحب .. 6 نصائح يجب اتباعها فورا
Advertisements
حياة عبد العزيز
يقع أغلب الشباب في مشكلة عند مقابلة شريك الحياة مع الدخول في علاقة عاطفية لأول مرة، ويجهل كيفية التعامل مع الفتيات للحفاظ على علاقتهما، لتكون النتيجة في كثير من الأحيان هي الفراق.

قدم موقع "timesofindia"، مجموعة نصائح للشباب لكيفية التعامل مع شريكة الحياة عندما تكون العلاقة في البداية، تعرف عليها خلال السطور التالية..

1- التواصل 
التواصل هو أحد أهم جوانب العلاقة الجيدة والصحية، فبدون التحدث إلى شريكك لا يمكنك أبدًا معرفة ما يمر به ابدا، وهناك نسبة كبيرة من الرجال يجدون صعوبة في التعبير عن أفكارهم، اوذلك لأمر الذي يجعلهم غير آمنين عند شريكة الحياة لذلك يجب عليك التواصل معهم أكثر ومحاولة رفع مستوى التفاهم بينكما.

اقرأ ايضًا:

2- مناقشة المشاكل
لا توجد علاقة خالية من المشاكل والخلافات، لكن  الشجار حول هذا الأمر سيزيد الأمور سوءًا بينكما، بدلًا من ذلك حاول أن تستمع لبعضكما وتناقش كل ما يزعجك، لن يقوي ذلك علاقتك فحسب بل سيساعدك أيضًا على فهم بعضكما البعض.

3- الهزار
إلى جانب امتلاك كل صفات الشريك الرائعة إذا كنت تفتقر إلى روح الدعابة والهزار، فقد تصبح حياتك العاطفية مملة ومكتئبة بمرور الوقت، لذلك من الضروري أن تعرف كيف تكون مضحكًا دون أن تكون لئيمًا وأن تعرف كيف تجعل شريكك يضحك، فوجود شريك مبهج هو علامة على علاقة سعيدة.

4- الأولوية 
تتغير الأولويات مع مرور الوقت، لكن لا تتجاهل أهمية شريكك في حياتك، على الرغم من أن عملك وعائلتك وأصدقائك يلعبون دورًا مهمًا في حياتك، لكن لا تنسَ إعطاء الأولوية لعلاقتك مع شريكك أيضًا، أقل ما يمكنك فعله هو جعلهم يشعرون بأنهم مميزون ومطلوبون في جميع الأوقات.

5- التعبير عن الحب 
بغض النظر عن مدى نجاحك أو تفوقك في حياتك، لا تنس أن تعبر عن حبك لشريكك عرض حبك لأهميتك من حين لآخر تكون الحياة بينكما أكثر قوة، ليس فقط أنهم يشعرون بالتميز بل سيعيدك إلى الزمن القديم عندما كان الحب هو الشيء الوحيد الذي يهم.

6- تقديم الشكر
كن ممتنًا لكل ما يفعله شريكك من أجلك، ربما لا يقولون ذلك بصوت عالٍ، لكن كن كريمًا واعترف بهم لجهودهم، قد يحدث فرقًا إيجابيًا في علاقتك، فالفتيات تميل إلى سماع كلمة شكرا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يجلس وحيدا ولا يرغب في العلاقة الحميمة.. 11 علامة تدل على خيانة الشريك

10 خطوات لـ علاقة زوجية سعيدة

9 أسباب مؤشر على الاتجاه إلى الطلاق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 6/17 /2020

ترشيحاتنا

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط

3 دول عربية تبلغ إسرائيل رفضها القاطع لضم الضفة

بشرى.. الصين تتوصل للمادة الوراثية لسلالة كورونا الجديدة في بكين

بعد اتهامه بالتحرش.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة في اليونان مع الصحفية

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

AdvertisementS

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

بعد اتهامها بإفساد وجهها.. حلا شيحة تعبر عن ندمها

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بالمحافظات خلال 2021

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تحب.. 6 نصائح يجب اتباعها فورا

تكاثر البكتيريا أبرزها.. تعرف على أضرار فلاتر المياه

هل يخترق فيروس كورونا الكمامة أثناء السعال