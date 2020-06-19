تجهيز 14 لجنة للطلاب و15 استراحة للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

إلى جانب تجهيز وفرش استراحات المدرسين المكلفين بالمراقبة بمدن المحافظة.

ولفت اللواء شوشة إلى أن شركة التعقيم المكلفة من الوزارة ستبدأ عملية تعقيم اللجان غدا السبت 20 يونيو 2020، استعدادا لاستقبال الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2020.

ومن جانبه .. أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة شمال' على أن الامتحانات سيؤدن الامتحانات 2944 طالبًا وطالبة .. موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة

ومن جانبه .. أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة شمال' على أن الامتحانات سيؤدن الامتحانات 2944 طالبًا وطالبة .. موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة

كما سيتم توقيع الكشف الطبي علي الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة ويتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلاب والمعلمين داخل المحافظة.

كما سيتم توقيع الكشف الطبي علي الملاحظين فور وصولهم من خارج المحافظة ويتم الكشف بالاستراحة قبل بدء الامتحانات والاختلاط بالطلاب والمعلمين داخل المحافظة.

من بينها : 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح .. وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية وتتجهيز الكمامات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان .

من بينها : 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح .. وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية وتتجهيز الكمامات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان .





كما تم ، تجهيز 15 استراحة لرؤساء وملاحظى اللجان بالقرب من لجان الامتحانات بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد .. منها لجنة للسيدات فى العريش .





وقال حمزة رضوان وكيل المديرية انه تم توفير سيارات لنقل رؤساء اللجان والملاحظين ، و٦ اتوبيسات لنقل الطلاب من أبناء رفح والشيخ زويد المقيمين فى العريش والمراكز الأخرى وتيسير نقلهم الى اللجان والعودة وفق مواعيد محددة.

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