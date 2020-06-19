206 حالات جديدة.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في المغرب إلى 9280

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وتابعت الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ارتفاع إلى 9280 حالة.





وقالت الصحة المغربية أن هذه النتائج جاءت بعد إجراء 9128 تحليلا مخبريا ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.





واستقر عدد الوفيات في 213 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى8081 حالة، بعد تسجيل 40 حالات شفاء جديدة.





وكشفت أرقام الوزارة أن عدد الحالات النشطة ارتفع ليصل إلى 986 حالة.