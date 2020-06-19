AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

206 حالات جديدة.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في المغرب إلى 9280

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:53 ص
المغرب تسجيل 206
المغرب تسجيل 206 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 9280 حالة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتابعت الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ارتفاع إلى 9280 حالة.

وقالت الصحة المغربية أن هذه النتائج جاءت بعد إجراء 9128 تحليلا مخبريا ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.

واستقر عدد الوفيات في 213 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى8081 حالة، بعد تسجيل 40 حالات شفاء جديدة.

وكشفت أرقام الوزارة أن عدد الحالات النشطة ارتفع ليصل إلى 986 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع قياسي.. المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

إصابات كورونا في المغرب تتجاوز 3500 حالة

5000 إصابة و177 وفاة بـ كورونا في المغرب

المغرب يسجل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا

المغرب تسجل 29 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 6681 حالة

ترشيحاتنا

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

بعد دعاء ابنتها لها بالشفاء.. رجاء الجداوي تتصدر جوجل

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

ما حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة.. مركز الأزهر للفتوى يرد

فيديو جراف.. 10 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

نجم مانشستر سيتي السابق يحذر ليفربول من المخاطرة بـ محمد صلاح أمام إيفرتون

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li بعد طرحها في مصر.. صور