وجدي كشريدة: لم أتلق عروضا رسمية من الأهلي والزمالك





وكانت تقارير صحفية، أكدت اهتمام الأهلي والزمالك، بضم وجدي كشريدة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وقال وجدي كشريدة في تصريحات نقلتها صحيفة" تونس الرقمية": لم أتلق أي عروض، كما أن إدارة النجم لم يصلها أي عرض رسمي لضمي، حتى الآن".





وأضاف كشريدة:" أضع كل تركيزي حاليا مع النجم الساحلي، خاصة أن عقدي مع النادي يمتد لعام آخر".





وشارك وجدي كشريدة مع النجم الساحلي في 11 مباراة في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، صنع خلالهما هدف.

وتبلغ القمية التسويقية لـ وجدي كشريدة 800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

كشف وجدي كشريدة مدافع فريق النجم الساحلي حقيقة تلقيه عروض رسمية من الأهلي والزمالك، لضمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.