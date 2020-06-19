AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وجدي كشريدة: لم أتلق عروضا رسمية من الأهلي والزمالك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:05 م
وجدي كشريدة
وجدي كشريدة
Advertisements
محمد السعيد
كشف وجدي كشريدة مدافع فريق النجم الساحلي حقيقة تلقيه عروض رسمية من الأهلي والزمالك، لضمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت اهتمام الأهلي والزمالك، بضم وجدي كشريدة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال وجدي كشريدة في تصريحات نقلتها صحيفة" تونس الرقمية": لم أتلق أي عروض، كما أن إدارة النجم لم يصلها أي عرض رسمي لضمي، حتى الآن".

وأضاف كشريدة:" أضع كل تركيزي حاليا مع النجم الساحلي، خاصة أن عقدي  مع النادي يمتد لعام آخر".

وشارك وجدي كشريدة مع النجم الساحلي في 11 مباراة في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، صنع خلالهما هدف.

وتبلغ القمية التسويقية لـ وجدي كشريدة 800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناد فرنسي ينافس الأهلي على ضم وجدي كشريدة

توتنهام يقترب من ضم إيفان راكيتيتش

النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم "كشريدة".. فيديو

حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعب النجم الساحلي

تقارير تونسية : فرجاني ساسي يتلاعب بالزمالك بسبب العروض الخليجية

النجم الساحلي يوضح حقيقة تفاوض الزمالك لضم كشريدة .. فيديو

ترشيحاتنا

مصر تطالب الجامعة العربية باجتماع طارىء لبحث الأوضاع فى ليبيا

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

العائدون من ليبيا: تعرضنا للتعذيب وكنا بنتشاهد على أرواحنا.. ولولا الرئيس السيسي ما عدنا لمصر

من فصيلة مصرية.. فلوريدا تطلق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيا على البشر

في عيد ميلاده .. ماذا قال أحمد مكي عن فترة مرضه والفيروس الذي هدد حياته

دراسة تشاؤمية.. كوارث ستقضي على ثلث البشر خلال 10 سنوات

AdvertisementS

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

إشادة أهلاوية بدور أمير توفيق في بقاء فايلر حتى نهاية الموسم

لمواجهة كورونا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ 9 إجراءات ومحاذير طبية

منعا لأعطال الأوتوبيس.. شوبير يعلن كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية وتفاصيل جدول الموسم الجديد.. فيديو

السيناريو الليبي.. فضل الله: إقصاء الأهلي والزمالك من بطولات الكاف حال إلغاء الدوري أمر غير وارد

تريزيجيه يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي التركي

استعدادا للدوري.. اتحاد الكرة يرسل فاكسات للمناطق لإجراء اختبار وزن للحكام

الكاف ينفي تغيير ملعبي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

نجم مانشستر سيتي السابق يحذر ليفربول من المخاطرة بـ محمد صلاح أمام إيفرتون

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

أخبار الرياضة.. مخطط الزمالك للاستعداد لـ الدوري.. مرتضى منصور يرفض تتويج الأهلي باللقب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سمية الخشاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

نصائح من الأطباء للطلاب.. تناول هذه الأطعمة يساعد على التركيز ويحد من التوتر