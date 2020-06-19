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محافظات

بيطرى المنوفية: تحصين 227 ألفا و755 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية حتى الآن

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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محمد أمين
أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تحصين 227 ألف و 755 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 60,80 % من الأعداد المستهدفة بالحملة 


 وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي  للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت يوم  السبت الموافق 18 إبريل الماضي 

 كما شدد علي ضرورة إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أوضح عوض  بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية ،وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر 

 مشيرًا بأنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق .

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.
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