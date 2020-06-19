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بين الناس

غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:05 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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كريم ناصر
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٤٠٠ مم المتعارض  مع قواعد كوبرى مصطفى النحاس الجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة . 

وأوضحت أن هذه المناطق هى ( الحى السابع : ش ذاكر حسين – ش ابو العتاهية – وندرلاند – إسكان عثمان – جزء من ش عبد الله العربى و ش عباس العقاد بالمنطقة الأولى   وش مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة وجزء من المنطقة الثامنة ).

اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20-6-2020 وحتى الساعة السادسة مساء  نفس اليوم.   

 وتهيب الشركة بالسادة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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