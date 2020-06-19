أخبار الرياضة.. طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي.. جالطة سراي يتوصل لاتفاق مع تريزيجيه.. نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي لضم طاهر محمد طاهر الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدءًا من موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي بشكل مباشر مع المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بقلعة الذئاب خلال زيارتهم للأهلي عن اللاعب .



