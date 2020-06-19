أخبار الرياضة.. طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي.. جالطة سراي يتوصل لاتفاق مع تريزيجيه.. نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي لضم طاهر محمد طاهر الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدءًا من موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة، وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي بشكل مباشر مع المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بقلعة الذئاب خلال زيارتهم للأهلي عن اللاعب .
اضطر مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى إلغاء مسابقات الناشئين وقطاعات البراعم خلال الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.
واصلت إدارة الأهلي جهودها للحصول علي البطاقة النهائية للجناح الأيسر رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي .
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على مواجهة نادي الأهلي والزمالك نفس مصير الأندية الليبية فى البطولات الافريقية حال إلغاء الدورى.
أصدر القضاء الإسباني حكما بإلزام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، بسداد مبلغ 6.7 مليون يورو لصالح نادي برشلونة.
نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"،صحة ما تردد عن إمكانية تغيير ملعبي نهائي دوري أبطال أفريقيبا والكونفيدرالية موسم 2019 - 2020.