بسبب كورونا.. فضل الله: إقصاء الأهلي والزمالك من بطولات الكاف حال إلغاء الدوري أمر غير وارد

علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على مواجهة نادي الأهلي والزمالك نفس مصير الأندية الليبية فى البطولات الافريقية حال إلغاء الدورى.





كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر حرمان الأندية الليبية من المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بعد توقف المسابقة المحلية لمدة عامين متتاليين وفقا للائحة المعمول بها داخل الكاف.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" إنه من الصعب إقصاء الكاف لقطبي الكرة المصرية من البطولات الأفريقية فى حال إلغاء بطولة الدورى الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا".





أضاف: "ما حدث مع الأندية الليبية ليس له علاقة بالاهلي والزمالك لأن عمليات الترشح للبطولات الإفريقية قائمة على ترشيح الاتحادات الرياضية الوطنية، بمعنى أنه من الممكن أن يكون هناك ناديا يحصل على بطولة الدورى الوطنى، ويعتذر عن المشاركة فى البطولة الإفريقية لأبطال الدورى، فيكون الاتحاد معنى بترشيح النادى".





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا بعد انتهاء اليوم الثالث من اجتماعات الجبلاية مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني بشأن حسم مصير الدورى الممتاز المظاليم.





جاء بيان الجبلاية على النحو التالى:





اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.





وتم الاجتماع الأخير للجنة بحضور أندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.





ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط.





وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.





وأثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.



