AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار ممر .. خطيب المسجد الحرام: الدنيا ليست جديرة بأن تنشغل بها لـ 20 سببا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:05 م
الدنيا ليست جديرة
الدنيا ليست جديرة بأن تنشغل بها.. خطيب المسجد الحرام
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم،  إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الدنيا بما لها من صفات وأحداث ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها.

اقرأ أيضًا:

وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الدنيا دار الممر لا دار المقر، والناس فيها صنفان : من باع نفسه فأوبقها، ومن ابتاع نفسه فأعتقها، وأن أولها عناء، وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عذاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر حزن.


وأضاف أن ذوي الألباب إذا امتحنوا الدنيا تكشفت لهم حقيقتها بعد إغراء، وأن اللهث وراها مغبته عناء، وكم من مغرم بطلابها زورت له خصومًا في ثياب أصدقاء، هذه هي حقيقة الحياة ، تقلب وتغير وزوال ونوائب، لا دوام فيها ولا بقاء، فما جعل الله الخلد فيها لبشر قط.

اقرأ أيضًا:

وأكد أن دنيا هذه صفتها ليست جديرة بأن يشغل العبد نفسه بها عما هي أدوم منها وأبقى، ولا أن يطلق لعينيه العنان يمدهما إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه، ولا تستحق أن يوالي عليها أو يعادي، ولا أن يخاصم ويناكف، ولا أن يتحسر عليها حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين .

وأشار إلى أن الدنيا مسرح الحياة، جعلها الله ذلولًا للناس ليمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه ولا يسرفوا فيها، ولا يجعلوها أكبر همهم، ولا مبلغ علمهم بالتنافس فيها والاقتتال عليها.

واستشهد بما روي أنه لما قَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ إلى المدينة بِمَال الجزية سَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَتْهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ رَآهُمْ ، وَقَالَ : أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعظم معركة مع الشيطان في رمضان.. خطيب الحرم المكي يحذر من هذا الإهمال فيها

3 أمور تحدث مع أول يوم رمضان.. خطيب المسجد النبوي: عمروا بيوتكم بالقرآن والتراويح

يكفي لرفع الوباء.. خطيب المسجد النبوي: شهر رمضان لا يعكر بهاءه مرض

خطيب المسجد الحرام: لا تملوا كلام الرحمن وتحابوا بروح الله .. الدنيا دار التواء

يجعل الفقر بين عينيك.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل يقع فيه كثيرون

هكذا الحياة الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لا تدوم على حال

ترشيحاتنا

خبير أوبئة: موجة ثانية من فيروس كورونا قادمة

بالتايجر الأحمر .. حلا الترك بإطلالة تبرز أنوثتها

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

محذرا من التهاون بالإجراءات الوقائية.. أستاذ فيروسات: انخفاض إصابات كورونا لا يعني اقتراب نهاية الفيروس

صورة نادرة لـ ليلى علوي بصحبة محمود عبد العزيز والفيشاوي ويسرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدمان المخدرات يدفع أبوين لبيع طفلهما حديث الولادة.. اعرف الحكاية

مشخصاتية الفنانين على السوشيال ميديا.. نانسي زيدان: نفسي أمثل وأقابل عادل إمام.. فيديو

ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور