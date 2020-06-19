المصير والمهاجر.. خالد النبوى يستعيد ذكرياته مع يوسف شاهين

نشر خالد النبوي مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، استعاد بها ذكريات فيلم "المصير، المهاجر".









وظهر خالد النبوى في الصور رفقة المخرج الراحل يوسف شاهين، وعلق على الصور قائلًا : "#المهاجر‬⁩ و ⁧‫#المصير‬⁩ الآن على نتفليكس ! ⁧‫#رام‬⁩ و ⁧‫#الناصر‬⁩ ❤️ @netflixmena"









يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎









"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.



