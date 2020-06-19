الأسطورة .. شوبير وعماد متعب يهنئان حسن شحاتة بعيد ميلاده

"المعلم" لقب أطلقته الجماهير المصرية على أسطورة من أساطير الكرة المصرية وهو حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الأول والزمالك السابق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 73 اليوم عقب مسيرة حافلة من الإنجازات والبطولات.





ويعد حسن شحاتة أحد أبرز مدربي المنتخب الأول عبر تاريخه خاصة عقب تحقيقه لانجاز تاريخي لم يحققه أي مدرب آخر حيث نجح في قيادة المنتخب الاول لـ التتويج بـ لقب بطولة كأس الامم الافريقية مواسم 2006 ,2008 و2010 في سابقة تعد الأولى في أفريقيا حيث لم يتوج اي مدرب بهذا اللقب 3 مرات متتالية.