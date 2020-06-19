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رياضة

الأسطورة .. شوبير وعماد متعب يهنئان حسن شحاتة بعيد ميلاده

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:18 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على تهنئة المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ 73 

ونشر أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له بصحبة حسن شحاته وعلق: "معلم حسن شحاتة، صاحب الإنجازات والبطولات يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 73 .. كل سنة وأنت طيب".

كما كتب محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة عبر حسابه بموقع "تويتر": "عيد ميلاد سعيد يا اسطورة".

كما كتب عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل سنة وانت طيب يا كابتن حسن يا أسطورة".


"المعلم" لقب أطلقته الجماهير المصرية على أسطورة من أساطير الكرة المصرية وهو حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الأول والزمالك السابق الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 73 اليوم عقب مسيرة حافلة من الإنجازات والبطولات. 

ويعد حسن شحاتة أحد أبرز مدربي المنتخب الأول عبر تاريخه خاصة عقب تحقيقه لانجاز تاريخي لم يحققه أي مدرب آخر حيث نجح في قيادة المنتخب الاول لـ التتويج بـ لقب بطولة كأس الامم الافريقية مواسم 2006 ,2008 و2010 في سابقة تعد الأولى في أفريقيا حيث لم يتوج اي مدرب بهذا اللقب 3 مرات متتالية.
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