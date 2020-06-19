مقتل جندي تركي في شمال العراق

لقي جندي تركي مصرعه، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مقاتلين أكراد شمالي العراق.





وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق، أطلقت عليها مخلب النمر.









وقالت الوزارة إن وحدات من قوات الكوماندوز التركية متواجدة في منطقة حفتانين.





وقصف الطيران التركي أهدافا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.





وتستهدف تركيا بشكل منتظم مقاتلي حزب العمال الكردستاني، سواء في الجنوب الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية أو شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة بشكل رئيسي.





وهددت تركيا أكثر من مرة بشن هجوم بري على الأكراد، فيما أعلن العراق رفضه لدخول القوات التركية على أراضيه.



