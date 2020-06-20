بعد استغاثتها.. حقيقة تعد أهالى بنى عبيد على ممرضة مصابة بكورونا

على خلفية تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية متضمنًا إستغاثة ممرضة بإحدى المستشفيات تضررت خلاله من بعض جيرانها لتهديدها والإساءة إليها عقب خروجها من منزلها الكائن بدائرة (مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية )بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكذا تضررها من أحد أمناء الشرطة من قوة المركز لتواطؤه مع جيرانها – على حد زعمها – بمنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة.





بالفحص تبين تحرير محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بنى عبيد بشأن مشاجرة بين (شقيق زوج الممرضة ) ، و(عامل وشقيقته – مصابان بجروح وكدمات) لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلهم التعدى بالضرب.





كذلك تبين ورود خطاب مديرية الشئون الصحية يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 اعتبارًا من يوم 9 حتى 23 الجارى لإصابتها بفيروس كورونا وكذا المخالطين لها ( زوجها ووالدته) بما يتنافى مع أقوالها.





بمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن اتهامها لأمين الشرطة المذكور وأضافت بتضررها من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظرًا لخضوعها للعزل المنزلى.



