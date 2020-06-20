طريقة عمل توست بالدجاج والذرة.. فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى ،طريقة عمل " توست بالدجاج والذرة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،لعشاق الدجاج والتوست ،والذرة .
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مقادير توست بالدجاج والذرة
٢٠ شريحة توست أبيض
ربع كيلو صدور دجاج مكعبات صغيرة
كوب ذرة حلوة
كوب مايونيز
كوب جبنة رومي مبشورة
دقيق وبقسماط للتغليف
٣ بيضة
زيت للقلي
خس فرنسي للتقديم
طريقة تحضير توست بالدجاج والذرة
* تشوح مكعبات الدجاج الصغيرة في الزيت مع إضافة الملح والفلفل الأسود
* تضاف الذرة الحلوة ويقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج
* يترك ليهدأ ثم يضاف المايونيز والجبنة الرومي المبشورة
* تزال أطراف التوست ويفرد بالنشابة
* يحشى بخليط الدجاج ويلف رول ويلصق الطرف جيدا بخليط الدقيق والماء
* يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود
* تقلب في البقسماط المضاف له دقيق
* تقلى في زيت غزير وتقدم بالهنا