طريقة عمل توست بالدجاج والذرة.. فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى ،طريقة عمل " توست بالدجاج والذرة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،لعشاق الدجاج والتوست ،والذرة .





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مقادير توست بالدجاج والذرة





٢٠ شريحة توست أبيض

ربع كيلو صدور دجاج مكعبات صغيرة

كوب ذرة حلوة

كوب مايونيز

كوب جبنة رومي مبشورة

دقيق وبقسماط للتغليف

٣ بيضة

زيت للقلي

خس فرنسي للتقديم





طريقة تحضير توست بالدجاج والذرة





* تشوح مكعبات الدجاج الصغيرة في الزيت مع إضافة الملح والفلفل الأسود





* تضاف الذرة الحلوة ويقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج





* يترك ليهدأ ثم يضاف المايونيز والجبنة الرومي المبشورة





* تزال أطراف التوست ويفرد بالنشابة





* يحشى بخليط الدجاج ويلف رول ويلصق الطرف جيدا بخليط الدقيق والماء





* يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود





* تقلب في البقسماط المضاف له دقيق



