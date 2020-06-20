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مرأة

طريقة عمل توست بالدجاج والذرة.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 05:01 ص
توست بالدجاج
توست بالدجاج
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى ،طريقة عمل " توست بالدجاج والذرة " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،لعشاق الدجاج والتوست ،والذرة .

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مقادير توست بالدجاج والذرة

٢٠ شريحة توست أبيض 
ربع كيلو صدور دجاج مكعبات صغيرة 
كوب ذرة حلوة 
كوب مايونيز 
كوب جبنة رومي مبشورة 
دقيق وبقسماط للتغليف 
٣ بيضة 
زيت للقلي 
خس فرنسي للتقديم 

طريقة تحضير توست بالدجاج والذرة

* تشوح مكعبات الدجاج الصغيرة في الزيت مع إضافة الملح والفلفل الأسود

* تضاف الذرة الحلوة ويقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج

* يترك ليهدأ ثم يضاف المايونيز والجبنة الرومي المبشورة

* تزال أطراف التوست ويفرد بالنشابة

* يحشى بخليط الدجاج ويلف رول ويلصق الطرف جيدا بخليط الدقيق والماء

* يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود

* تقلب في البقسماط المضاف له دقيق

* تقلى في زيت غزير وتقدم بالهنا
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