عزومتك عندنا.. كبسة مع سلطة طماطم بالثوم.. والحلو كنافة بالمانجو

كبسة الدجاج للشيف الشربينى



* مقادير كبسة الدجاج :





كوب معجون طماطم

3 حبة طماطم مقشرة بدون بذور ومفرومة

8 قطع/كيلو دجاج مقطع

3 حبات بصل تقطع شرائح رقيقة

6 ملعقة كبيرة سمن

3 كوب أرز بسمتي

2 حبة ليمون مجفف

8 حبات من الحبهان

2 عود قرفة

6 حبات فلفل أسود

4 حبات قرنفل

4 ملاعق صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بهار كبسة





* طريقة التحضير :-

- يغسل الأرز وتسخن السمن ثم وضع البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبي اللون و اضافة قطع الدجاج وتقليبه على نار قوية.

- ثم اضافة البصل المحمرو الطماطم المفروم و ماء، الحبهان ولليمون المجفف و القرفة وتركه على نار هادئة حوالي 40 دقيقة الى ان ينضج الدجاج واضافة بهارات الكبسة، ثم تقليبها الى ان تختلط مع الدجاج.

- وضع الأرز على سطح الدجاج، ثم خلطه بهدوء، كما يجب أن يكون المرق ثم يترك على نار هادئة جدًا; لحوالي 40 دقيقة



