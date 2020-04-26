عزومتك عندنا.. كبسة مع سلطة طماطم بالثوم.. والحلو كنافة بالمانجو

مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الولائم على مدار شهر رمضان، وتقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.
ونقدم لك قائمة عزومة رمضان لليوم الثالث من شهر رمضان بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل " كبسة الدجاج مع سلاطة الطماطم بالثوم والحلو
احلو .. كنافة بالمانحو للشيف غادة التالى
المقادير لتحضير الكنافة
نصف كيلو كنافة
كوب زبدة
2 حبة مانجو كبيرة
شربات كريم شانتيه
فستق مجروش
طريقة التحضير:
* اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها إلى قسمين ورصي كل قسم في صينية على حدة وأدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.
* في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.
* ضيفي عليها قطع المانجو ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة ثم أضيفي عليه الشربات.
* زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجو والفسدق.
كوب زبدة
2 حبة مانجو كبيرة
شربات كريم شانتيه
فستق مجروش
طريقة التحضير:
* اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها إلى قسمين ورصي كل قسم في صينية على حدة وأدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.
* في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.
* ضيفي عليها قطع المانجو ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة ثم أضيفي عليه الشربات.
* زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجو والفسدق.