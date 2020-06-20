صدري واسع ويحتويك.. ابراهيم فايق يستعرض عضلاته عبر انستجرام

نشر الإعلامى إبراهيم فايق صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر إبراهيم فايق مستعرضا عضلاته وكتب معلقا على الصورة : صدري واسع ويحتويك يا قفا





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وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات وجاءت كالاتي :

عاش يا وحش ،هو في عضلات كدا ، ما شاء الله عليك





يذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق قال عبر برنامجه "سبورت 2 " أن اتحاد الكرة فتح تحقيقا حول تسريب نظام لائحة النظام الأساسي، قبل إرسالهاللفيفا.



