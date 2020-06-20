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أخبار البلد

صدري واسع ويحتويك.. ابراهيم فايق يستعرض عضلاته عبر انستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 03:27 ص
ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
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ميرنا محمود
نشر الإعلامى إبراهيم فايق صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر إبراهيم فايق مستعرضا عضلاته وكتب معلقا على الصورة : صدري واسع ويحتويك يا قفا 

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وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات وجاءت كالاتي :
  عاش يا وحش ،هو في  عضلات كدا ، ما شاء الله عليك 

يذكر أن الإعلامي  إبراهيم فايق قال عبر برنامجه  "سبورت 2 " أن اتحاد الكرة فتح تحقيقا حول تسريب نظام لائحة النظام الأساسي، قبل إرسالهاللفيفا. 

وأضاف أن اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بدأت تجري تعديلات على لائحة النظام الأساسي بعد تسريبها للإعلام.
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صدري واسع ويحتويك يا قفا 😎

A post shared by Ibrahim Fayek (@ibrahimfayek) on

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