إبراهيم فايق: الفيفا دعم اتحاد الكرة في مصر بـ مليون دولار.. فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم فايق أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقي دعما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا بقيمة مليون دولار في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ابراهيم فايق في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورت 2" أن الاتحاد يجب أن يبحث مع الاندية كيفية دعم الاندية حاليا في ظل تلك الازمة، مشددا على انه من الممكن ان يتم دعم جميع الاندية بـ 500 الف جنيه.
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وأضاف أنه من الممكن ايضا ان يتم دعم الاندية ذات الموارد المادية القليلة بمبالغ اقل من الاندية الاخرى، لافتا إلى ان الامر لابد وان يتم بحثه مع رؤساء اندية الدوري الممتاز.
يذكر أن الدوري المصري متوقف حاليا بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.